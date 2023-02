Il sondaggio | due elettori su tre difendono il 41 bis E il 42 | 2 % ritiene grave la visita dei dem a Cospito

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Due italiani su tre sono per il 41 bis. La misura deve restare così com’è, anzi, più di un intervistato su quatto pensa che il carcere duro per mafiosi e terroristi vada inasprito ulteriormente. L’ambiguità del Pd e della sinistra si scontrano con il sentiment degli italiani sondati nella rilevazione di Euromedia Research che La Stampa oggi in edicola ripiorta. Ilintendeva verificare l’impatto che il casoe le polemiche sugli esponenti di FdI Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro stanno determinando. Questo il verdetto:Ghisleri: il carcere duro va mantenuto: i numeri “Il 41% degli italiani è convinto che il 41 bis, il cosiddetto carcere duro, sia una legge giusta da mantenere così com’è. E il pensiero è politicamente trasversale nei partiti che sostengono la maggioranza – osserva Ghisleri, entrando ...