Il sesto senso | M Night Shyamalan | In origine era una versione sovrannaturale del Silenzio degli Innocenti

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 6 febbraio 2023) In una recente intervista, il regista ha raccontato come gli fosse venuta in mente la storia alla base de Il. M.ha rivelato che la sua idea iniziale per Il, ruotava attorno al concetto di serial killer, quasi si trattasse di unasoprannaturale de Il. Nel corso di un'intervista con Yahoo Entertainment,ha raccontato le origini del thriller psicologico e spettrale che ha segnato la sua carriera di regista. La stesura finale parla di un terapeuta che aiuta un ragazzo in grado di comunicare con i fantasmi, ma nella prima stesura diil protagonista era un fotografo di scene del crimine. "In ...