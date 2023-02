Il regista di Leaving Neverland contro il biopic su Michael Jackson | “Glorifica uno stupratore”

Leggi su screenworld

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dan Reed,delverso documentario, ha apertamente criticato l’annuncio delsu, che dovrebbe essere prodotto da Lionsgate, con Antoine Fuqua alla regia e Jafaar, nipote del Re del Pop, nel ruolo del protagonista. In un editoriale per The Guardian, Reed si chiede come mai nessuno “abbia pensato di cancellare un film che glorificherà un uomo che stuprava bambini.” Immaginando di rivolgersi direttamente ai produttori, Reed aggiunge:” Come pensate di rappresentare su schermo il momento in cui un uomo adulto sulla trentina prende un bambino per mano e se lo porta in camera da letto? Come costruirete quella scena?” Reed insiste, parlando del messaggio negativo che una simile operazione potrebbe ...