Il realismo cristiano e costituzionale | un’arma contro i rischi del massimalismo etico

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Pace, pacifismo, Resistenza. Partirò dal terzo termine perché esso illumina in modo efficace le riflessioni su pace e pacifismo. La Resistenza, nel suo pluralismo, è alla base della nostra Costituzione repubblicana, ne costituisce il fondamento. Non si tratta solo di ricordare qui che la Resistenza era anche un fenomeno armato e collegato a un’alleanza internazionale, pur se non riducibile ad esso e già questo ci dovrebbe illuminare nell’interpretazione del testoe delle sue conseguenze politiche. Ricordiamone però anzitutto il senso attraverso un importante brano di Pietro Scoppola nel suo volumetto su “25 aprile. Liberazione” edito da Einaudi: Il processo di liberazione non è mai compiuto: non è compiuto nelle coscienze dei singoli, non lo è nella vita sociale. La liberazione dell’uomo, di tutti gli uomini, dall’oppressione, dalla miseria, ...