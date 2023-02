Il Presidente Giammarco Bisogno | “Le prossime quattro partite sono tra le più importanti della nostra storia”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Mancano quattro giornate alla fineregular season. La Emma Villas Aubay Siena ha in calendario le sfide contro la Lube (domenica in casa al PalaEstra a partire dalle ore 18), poi la settimana seguente in trasferta a Taranto. Le ultime due sfide di campionato saranno in casa contro Verona e infine in trasferta a Monza. A Modena, sabato sera, il team toscano ha lottato. Ha perso dopo 39 minuti un incredibile primo set, terminato sul 34-32, non ha espresso poi un buon gioco nel secondo parziale ma si è ripreso alla grande nel terzo set, vincendolo. Ancora ai vantaggi, infine, Siena ha perso il quarto set. La sensazione avuta al PalaPanini è che Siena abbia proseguito nel proprio percorso di crescita e di continuità rispetto alle ultime uscite, anche se dopo tre vittorie consecutive è arrivata una sconfitta e nessun punto in questa circostanza è stato ...