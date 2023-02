Il premier giapponese licenzia un collaboratore per commenti offensivi nei confronti degli LGBT

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 6 febbraio 2023) In Giappone non c’è spazio per l’omofobia. Il primo ministroFumio Kishida ha infattito undel governo che ha fattodispregiativi esulle coppie. Masayoshi Arai avrebbe detto che non vorrebbe vivere accanto a persone che hanno una relazione omosessuale, né tantomeno vedersele davanti. Il funzionario ha anche avvertito che secondo lui permettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Giappone porterebbe molti ad abbandonare il Paese. Giappone, supporters del matrimonio omosessualeIl presidente Kishida ha dichiarato che le osservazioni delsono “scandalose” e “completamente incompatibili” con le politiche del suo governo. Il Giappone – Paese ancora in gran parte legato ai tradizionali ruoli ...