Il padre di Antonella ‘ordina’ la chiusura del GF Vip? L’attacco a Signorini

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) A poche ore dalla nuova puntata del GF, sui social c’è grande fermento dopo gli ultimi accadimenti. Come sappiamo Gianluca Benincasa, ex diFiordelisi, non farà il suo ingresso nel reality dopo un esposto deldell’influencer. IldiFiordelisi attaccaed il GF? Proprio ildi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.