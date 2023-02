Il padovano Michele Zanella si camuffa tra i suoi dipendenti Cosa fa quando viene scoperto?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Quinto e ultimo appuntamento, stasera su Rai 2 alle 21.20, con Boss in incognito. Protagonista del docu-reality è, fondatore e amministratore delegato di O bag e O clock, brand cult di borse, orologi e accessori in gomma eva, materiale all’avanguardia, morbido e leggero. È lui il titolare che, per una settimana, sie fa finta di essere un lavoratore, fianco a fianco, con i. A presentare il programma è sempre Max Giusti, che affianca il boss in incognito, simulando di essere il dipendente cileno Josè. Ma stavolta c’è un colpo di scena: il titolarericonosciuto da un dipendente. Max Giusti: attore, doppiatore, moglie, ...