Il naufragio di Stefano Pioli

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) I derby sono importanti per molti motivi, ma soprattutto perché possono rappresentare una svolta emotiva all’interno di una stagione. Per questa ragione nella partita di ieri era il Milan che cercava più risposte, venendo da una lunga e profonda crisi aperta ormai quasi un mese fa dai gol negli ultimi minuti gol di Ibañez e Abraham. Proprio la stracittadina contro l’Inter la scorsa stagione aveva innescato la corsa scudetto per i rossoneri e in molti si chiedevano se la magia non potesse ripetersi. Gli occhi erano quindi puntati su, l’architetto del Milan campione d’Italia dell’anno scorso. L’allenatore di Parma era chiamato, a nove mesi di distanza da quel successo, a trovare una soluzione agli enormi problemi mostrati dalla sua squadra dalla ripresa della Serie A dopo i Mondiali in Qatar. La risposta diai 12 ...