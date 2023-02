Il Napoli domina la Serie A | Materazzi rivela | “Sapete cosa ne pensa Insigne?”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ilcontinua are laA. Gli azzurri hanno trionfato anche in casa dello Spezia con un netto 3-0 e mantengono un vantaggio di ben 13 punti sull’Inter seconda. Tali risultati arrivano dopo un’estate fatta di smantellamento della rosa, in cui tanti leader della precedente squadra hanno lasciato. Fra questi, uno degli addii più dolorosi è stato quello dell’ex capitano Lorenzo, che ha lasciato gli azzurri per trasferirsi in Canada al Toronto. Marco: “soffre, ama” Nel corso della trasmissione Sunday Night Square, in onda su Dazn, è intervenuto Marco, il quale hato lo stato d’animo didopo ...