“Il mio ex è sotto shock” | Cristiano Malgioglio e il racconto del terremoto in Turchia e Siria

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Undi magnitudo 7.8 ha colpito il sud dellae il nord della. Sono oltre 30 le scosse registrate finora, inclusa la prima della notte fra il 5 e il 6 febbraio 2023, e quelle più recenti (magnitudo 7.5 e 6.0). Sul web stanno circolando immagini drammatiche del disastro che ha causato più di 2000 morti (cifra in continuo aggiornamento). Anche, che per anni è stato legato a un uomo originario di Adana (cittadina turca colpita dal sisma), ha commentato la vicenda. Vi raccomandiamo... Cinque curiosità su, nuovo giudice di Tale e Quale Show “Appena ho sentito della tragedia che si è abbattuta sullaho chiamato subito il mio ...

' Ilmotto in Mai accanirsi. Bisogna anche saper lasciare andare, accettare la sconfitta e mettere ... E come se non bastassero i malintesi dentro e fuori la coppia, la società sta cambiando..."Dalvecchio studio, che comunque mantengo attivo, ho portato il più possibile, per trovare ... mentre sugli sfondi lascio un colore più liquido che rivela il disegno che c'è". La ricerca e ...

Terremoto Turchia, Malgioglio: Il mio ex è sotto shock, per strada al ... Fanpage.it

Terremoto in Turchia, il racconto di Malgioglio: "Il mio ex è sotto shock" Today.it

Sisma, oltre 11.200 morti. Bambini salvi dopo più di 50 ore Avvenire

Terremoto, corsa contro il tempo per salvare chi è sotto le macerie Moked

Da Corea e Taiwan sotto le torri LA NAZIONE

All’ingresso in casa di riposo, Rosa Anna era depressa e si muoveva poco. Al Paverano l’incontro con una giovane volontaria, che ha risvegliato la sua ...L’ex terzino, prima di trasferirsi nel 2003 a Roma, ha vestito la maglia nerazzurra. Arrivò appena dodicenne nel vivaio di Zingonia ...