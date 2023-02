Il Guardian | «Il Milan è disperso | volti noti che giocano un calcio irriconoscibile»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Nessuno ha più visto i campioni d’Italia dopo il Mondiale”. I variche “sono scesi in campo nel 2023 sono la più pallida delle imitazioni,cheun”. Dopo il derby Nicky Bandini si dedica sulad analizzare la crisi del. E sottolinea anche tutta la confusione tattica di Pioli, che “ha sequestrato la sua squadra per un ritiro di allenamento a porte chiuse. Aveva bisogno di scuotere la squadra, anche se non tutti hanno potuto condividere la sua convinzione che mettere da parte il miglior giocatore fosse il modo giusto per farlo”. Le panchine di Leão sono la cartina al tornasole di questa crisi, scrive il. Come la rinuncia del tecnico al 4-2-3-1 che lo aveva portato ...

portando il suo bottino a 16 in campionato.' Il sottolinea il vantaggio in classifica degli azzurri sull'Inter, seconda in classica impegnata questa sera nel derby contro il. Ma la ... Il fa notare che 'il, secondo, era già staccato di 12 punti e ha perso 5 - 2 in casa contro il Sassuolo. Che fine hanno fatto i campioni d'Italia in carica Quel risultato è arrivato ...

A tactical reshuffle failed to pay off for Milan's manager, leaving recent calls, not least regarding Rafael Leão, open to question ...