Il gelo dei Balcani in arrivo sull' Italia | temperature giù di 8-10

(Di lunedì 6 febbraio 2023) AGI - Ininuna corrente di aria molto fredda che si muove verso Turchia einteressando in parte anche il Mediterraneo centrale e portando un calo termico importante sul nostro Paese nei prossimi giorni. Previstesotto media anche di 8-10 gradi in particolare sui settori orientali della Penisola, non mancheranno gelate diffuse anche in pianura. Condizioni meteo che risulteranno localmente instabili soprattutto'Appennino centro-meridionale con la possibilità di nevicate sparse fino a quote molto basse. Lo indicano le previsioni del Centro Meteono che mostrano un peggioramento delle condizioni meteorologiche più importante nella seconda parte della settimana per le regioni del Sud, in particolare Sicilia e Calabria. Freddo che perdurerà ...