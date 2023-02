Il freddo e i danni al parabrezza | la prevenzione nel 2013

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Carglass torna in radio e tv e lo fa con un nuovo spot per far sapere agli automobilisti che ilpuò essere un nemico e causareaidelle automobili , mettere a rischio la ...

Carglass torna in radio e tv e lo fa con un nuovo spot per far sapere agli automobilisti che ilpuò essere un nemico e causareai parabrezza delle automobili , mettere a rischio la nostra sicurezza o farci mettere mano al portafoglio . Lo spot è on air da ieri e lo sarà fino al 18 ...Tra i temi trattati, la rapina aidi Roby Facchinetti, avvenuta la settimana scorsa, della ... Ho avuto un sangueche, se avessi pensato prima alla situazione in cui mi sono trovata, ...

Arrivano freddo e neve in Puglia: scatta l'allerta gialla per vento forte. Danni a Bari, Lecce e Foggia La Gazzetta del Mezzogiorno

Meteo, freddo siberiano e maltempo in arrivo: «Nevicherà a 300 metri di quota» Corriere della Sera

Il freddo fa male al cuore: come proteggerlo dai danni delle basse temperature La Gazzetta dello Sport

Carglass: nel nuovo spot il freddo è nemico del parabrezza Engage

Maltempo, allarme gelo: danni alle coltivazioni di frutta e ortaggi Gazzetta del Sud

Il freddo e i danni al parabrezza, la prevenzione. Carglass consiglia in quale modo intervenire sulle piccole scheggiature ...L’agenzia creativa è Eggers, la produzione è di Giorgio Risi, il planning di Wavemaker Carglass torna on air con un nuovo spot per far sapere agli automobilisti che il freddo può essere un nemico e ca ...