Il fratello dell’agente morto con Borsellino | «L’audio di Messina Denaro? Cosa vi aspettate da chi ha ucciso un bambino?»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Salvatore Catalano è ildi Agostino,della strage di via D’Amelio. In un’intervista rilasciata a La Stampa oggi parla del messaggio audio di Matteoin cui l’Ultimo dei Corleonesi definisce «commemorazioni di ‘sta minchia» quelle per Capaci. Catalano attualmente abita a Campobello di Mazara. Ovvero proprio il paese dell’ultimo covo del boss. Il pensionato delle Ferrovie dice che nella cittadina «tanti sapevano chi era questa persona che si faceva passare per medico in pensione. Le persone che hanno aiutato il boss nella latitanza e nel tempo sono state arrestate, io le incontravo, ma mai da loro ho ricevuto uno sguardo». Catalano dice anche che conosceva Giovanni Luppino, l’autista del boss: «Da lui compravo arance e mandarini, conosco anche i suoi figli. Da piccolo agricoltore, ...