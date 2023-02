(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’addio. I funerali diMalayko, la ragazza di 23 anni uccisa a Castiglione delle Stiviere, saranno celebrati10 febbraio alle 9,30 nella chiesa parrocchiale didi Lombardia. La giovane aveva abitato nel paese della pianura bergamasca prima di trasferirsi nel Mantovano con l’ex compagno, ora in carcere per omicidio.

...che la Turchia ha già chiesto un aiuto a tutti i paesi del mondo per far fronte a questo... come ha confessato il collega di Federica Panicucci , che oggi ha parlato del caso della morte di...... Federica Panicucci sconvolta: 'Ma cosa sta dicendo avvocato' Successivamente l'avvocato della famiglia della poveraha rivelato senza indugio alcuno che per far restare il corpo nella valigia ...

Il dramma di Yana, venerdì a Romano l'ultimo saluto L'Eco di Bergamo

Yana Malayko sparita nel nulla. Arrestato l'ex fidanzato: ripreso mentre carica un sacco in auto Corriere Milano

Yana Maliko scomparsa, arrestato l'ex fidanzato, è sospettato Bigodino.it

Solo sangue | Yana non c' è La telefonata che incastra Dumitru Zazoom Blog

Paola Caruso in ospedale: "Quello di Michele è un dramma troppo ... TGCOM

L’addio. I funerali di Yana Malayko, la ragazza di 23 anni uccisa a Castiglione delle Stiviere, saranno celebrati venerdì 10 febbraio alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Romano di Lombardia. La gio ...Francesco Vecchi dà in diretta una drammatica ultim'ora: "Ci sono centinaia di vittime" La puntata di stamattina di Mattino Cinque è iniziata con il ...