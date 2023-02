Il crollo di un palazzo ad Aleppo - L' antico castello romano sbriciolato - Video sui social

(Di lunedì 6 febbraio 2023) - I dueemblematici del terremoto che ha colpito la Siria e la Turchia. Ildi unresidenziale ad, in Siria. Poi ildi Gaziantep, epicentro del sisma in Turchia. ...

- I due video emblematici del terremoto che ha colpito la Siria e la Turchia. Ildi unresidenziale ad Aleppo, in Siria. Poi il castello di Gaziantep, epicentro del sisma in Turchia. Costruito per la prima volta dagli ittiti e poi ricostruito dai romani tra il ...Il video terribile deldi una Sanliurfa, in Turchia al confine con la Siria, ripreso da alcuni residenti e postato sui social subito dopo il che ha messo in ginocchio i due Paesi. .

Terremoto Turchia, il crollo di un edificio al confine con la Siria ilmessaggero.it

Crollo di un intero palazzo, la gente fugge: la polvere invade la strada: "300 morti in Siria" RaiNews

Terremoto Turchia, palazzo crolla in diretta: fuga disperata Il Tempo

Terremoto in Turchia, palazzina crolla dopo scossa di assestamento: rischia di travolgere auto e persone Repubblica TV

Banda della Magliana, crolla il muro di Palazzo Nicoletti confiscato al boss Affaritaliani.it

I due video emblematici del terremoto che ha colpito la Siria e la Turchia. Il crollo di un palazzo residenziale ad Aleppo, in Siria. Poi il castello di Gaziantep, epicentro del sisma in Turchia. Cost ...Alcune persone stanno riprendendo l'edificio, probabilmente già compromesso dalle violente scosse, quando avviene il crollo ...