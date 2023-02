Il comunicato dell’Atalanta sul terremoto in Turchia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il cordoglioBergamasca Calcio nei confronti dellaabbattuta dal tragicodi oggi Ilinha scosso anche il mondo dello sport, anche l’Atalanta vista la presenza in squadra di un giocatore turco come Demiral. La famiglia #Atalanta è vicina a tutte le persone colpite dal terribileine in Siria.All of us at Atalanta are deeply saddened by the major earthquake in Turkey and Syria. #molamia ??— Atalanta B.C. (@Atalanta BC) February 6, 2023 Tramite il profilo Twitter la società nerazzurra ha voluto esprimere il cordoglio nei confronti della nazione abbattuta. L'articolo proviene da Calcio News 24.