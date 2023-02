Il Codacons lancia una class action per i piccoli azionisti Juve

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il 27 marzo 2023 prenderà il via a Torino il processo a carico dei dodici imputati coinvolti nello scandalo delle plusvalenze fra cui il presidente dimissionario dellantus Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved, oltre alla stessa società bianconera, che è stata chiamata in causa in qualità di “persona giuridica”. Per questo motivo il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.