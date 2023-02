Ignazio e Cecilia vogliono riprovarci | “Veri motivi della rottura | nessun tradimento”

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sabato ha iniziato a circolare un rumor choc gold: “si sono lasciati? Lui fuori di casa, amore finito. Alla base di tutto potrebbe esserci unche lei ha scoperto in maniera del tutto casuale“. La notizia ha fatto il giro dei social in poche ore e si sono aggiunti dettagli che hanno portato a pensare ad un addio definitivo tra i due (che stavano pianificando il loro matrimonio).vorrebbero. Dopo la news data in anteprima da Pipol e Dagospia, ieri sera Investigatore Social ha svelato i retroscena di questa ‘crisi’ traRordiguez e il compagno. Sembra che non sia unainsanabile e che alla base di questo allontanamento non ci sia un. I ...