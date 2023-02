Idioti qui e altrove | la madre di Elodie durissima contro Paola Egonu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Claudia Marthe, mamma di, non le manda a dire a. La pallavolista, in vista di Sanremo, dove salirà sul palco come co-conduttrice, ha negato la possibilità di avere figli: "Se mai dovessi avere un figlio di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all'infelicità?". Parole forti e che trovano Claudia contraria. Creola arrivata in Italia negli anni '80, ladismentisce la: "Resto disorientata dalle parole della pallavolista che non voglio affatto giudicare, ma mi piacerebbe capire". La Marthe è grata all'Italia, "che non potrei definire un Paese che ...

La madre di Elodie risponde alle dichiarazioni di Enogu: “L’Italia non è un Paese razzista. Non faccia figli finché ha questi dubbi” ...Le dichiarazioni di Paola Egonu sul razzismo in Italia hanno scosso la madre di Elodie, Claudia Marthe, creola: "Ci sono gli idioti, qui e altrove. Sono intollerabili, qui o altrove" ...