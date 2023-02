Identità di genere | il Comune di Milano apre il registro alias per chi vuole cambiare nome su documenti e certificati

(Di lunedì 6 febbraio 2023) In primavera parte il percorso per il riconoscimento deldi elezione, il primo in Italia da parte di una amministrazione comunale: già centinaia le persone che potrebbero chiederlo nei primi mesi

... ogni prodotto in lista, come si può facilmente intuire, ha una propriae diverse ... Inquesti emuli dei Joy - Con hanno impugnature rinforzate e forme più adattabili a una ...Il percorso per il registro per il riconoscimento dell'alias e ildi elezione, il primo in Italia introdotto da un'amministrazione comunale, è giunto quasi a termine e ad iscriversi, ...

Nessuno tocchi l'identità di genere la Repubblica

Identità di genere, il Comune di Milano apre il registro alias per chi vuole cambiare nome su documenti e cer… La Repubblica

La scuola dei vip di Milano dove non si può parlare di Lgbt agli under 11 (ma gli insegnanti protestano) MilanoToday.it

Registro alias a Milano, l'endocrinologa Bonadonna: "Una buona notizia per aiutare i ragazzi che vivono nel l… La Repubblica