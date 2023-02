I giganti del web si fanno la guerra sui robot | Google lancia la sfida a ChatGPT

(Di lunedì 6 febbraio 2023) È iniziata ladell'intelligenza artificiale.ha infatti annunciato il lancio del propriospecializzato nella conversazione, chiamato Bard, in fase di test, pochi mesi dopo l'arrivo di, il software della startup americana OpenAI. «Bard mira a combinare l'ampiezza della conoscenza mondiale con la potenza, l'intelligenza e la creatività dei nostri grandi modelli linguistici», ha spiegato Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, la società madre di. Pichai ha dichiarato che l'intenzione è di rendere Bard disponibile al pubblico «nelle prossime settimane» ed attingerà alle informazioni dal web «per fornire risposte fresche e di alta qualità». Bard sarà reso disponibile a un gruppo di tester, prima di aprirlo al pubblico e si basa su LaMDA, il modello ...

Nell'ultimo fine settimana è successo a duecome Germania e Argentina, beffate ... che secondo il ranking ATP è numero 16mondo ma in termini di meriti " e se un lungo infortunio non gli ...A Signa lo show delle grandi attrazioni nshow"Famoso Circo Orfei" che sposa novità e tradizione circense, dal 10 al 21 febbraio. Il complesso ...presenta New Generation tra i protagonisti i...

Individuati i geni che hanno reso le balene i giganti del mare - Petme Zoon Magazine

Ciclocross, Van der Poel campione del mondo nel duello tra giganti Sportitalia

Cultura: i carri “giganti” del Carnevale di Foiano della Chiana MaremmaNews

Previsioni nebulose per il futuro dei giganti del petrolio La Voce di New York

I giganti del web dovranno pagare per le notizie TGCOM

Regalare storie fa da sempre parte dell’essenza della Coppa Davis. Storie di imprese speciali, ma anche di delusioni, con nazionali dalla ...Su Twitter lo staff dell'anime potrebbe aver svelato quanti episodi avrà l'arco finale de L'Attacco dei Giganti ...