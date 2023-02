I follower | «Sei proprio dove devi essere» Ma le polemiche colpiscono ora un' altra neo mamma

Leggi su iodonna

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Per Chrissy Teigen, prima ancora del successo e della carriera, vengono la maternità ed Esti Maxine, la terza figlia nata il 13 gennaio dal matrimonio con John Legend. La modella 37enne ha infatti postato domenica su Instagram una dolce foto che la ritrae con la piccola, addormentata sul suo seno. Annunciando che non sarebbe stata presente alla serata di gala dei Grammy assieme al marito 44enne, che era in nomination per 3 statuette: miglior canzone dell’anno, miglior performance rap e miglior canzone rap (ma per il cantante la serata è stata una delusione: non ha vinto nessuno dei tre premi). Mamme star 2023: le dolci attese del nuovo anno guarda le foto ...