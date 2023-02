I compromessi si fanno in altezza non in bassezza Sisci su Zelensky a Sanremo

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’Italia (ma chi davvero?) ha sentenziato: il presidente Ucraino Volodomyrsarà a, ma non proprio. Ci sarà un suo messaggio, ma lo leggerà la Rai, tramite il suo presentatore di fiducia, il signor Amadeus, perché la faccia e la voce disarebbero state troppo per il pubblico. Così, tutti saranno contenti con questa soluzione salamonica (da grosso salame che si affetta secondo i gusti; non davvero giusto, dal Salomone biblico). O no? Il mio maestro di storia e di giornalismo, Giulio Pecora, diceva: non peccare, ma se pecchi, pecca fortissimo. Qui invece c’è solo un peccatuccio a metà, per accontentare quelli e non scontentare questi; è un bacio sulla bocca ma senza la lingua, è una pomiciata violenta ma senza mano sotto la maglietta. Va bene per dire al vecchio confessore “non ho commesso atti impuri”, ma è ...