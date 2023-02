I beauty look delle co-conduttrici nelle edizioni passate del Festival di Sanremo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le vere attrazioni sul palco dell'Ariston? Le co-. E quest'anno che, accanto ad Amadeus, ci saranno, in serate diverse, l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la pallavolista Paola Egonu, l'attrice Chiara Francini e la giornalista Francesca Fagnani l'attesa è effervescente. Ma che cosa serve per affrontare il pubblico deloltre alla bellezza?

LaLounge di 'Oltre il festival' , lo spazio esclusivo per ospiti e vip, ospita quest'anno ... mette a disposizione un team di esperti hair designer per realizzaread hoc per ogni momento, ...è frangia mania X Non resta altro che prenotare dal parrucchiere un cambio.

Nuova anticipazione di Amadeus sul Festival di Sanremo 2023. Ornella Vanoni si esibirà nella serata finale del Festival.C'è stato un mondo nel quale Sanremo non era un evento atteso come lo è negli ultimi anni. Baluardo di una certa tradizione musicale, ha rappresentato un importante momento culturale e sociale fin dal ...