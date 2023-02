Hockey ghiaccio | ICE League | sconfitte per Asiago e Val Pusteria

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La giornata domenica dell’ICEnon regala gioie ai colori italiani, impegnati in questo turno del torneo continentale.infatti, nel match in trasferta contro gli austriaci dell’EC KAC, è stato sconfitto con lo score di 3-1 al termine di una partita nella quale si è sempre trovato sotto e non è riuscito a recuperare lo svantaggio, neppure in seguito al momentaneo gol del 2-1 griffato da Mcshane. Valinvece è stato sconfitto 0-1 agli shoot out, dopo lo 0-0 dei regolamentari e dei supplementari, dall’Hydro Fehervar, che ha trovato la via della rete con l’esecuzione di Hari, in una partita evidentemente bloccatissima. Ora una settimana di pausa per gli impegni delle nazionali, si tornerà sulil 14 febbraio per il rush finale della stagione regolare. Foto: Iwan Foppa