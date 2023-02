Highlights e gol Verona-Lazio 1-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi partita aperta con occasioni da una parte e dall’altra: Doig da due passi, sulla ribattuta, manda altissimo e spreca la rete dell’1-0. Lacon Pedro va vicina al gol del vantaggio, il suo sinistro termina alto. Lo stesso attaccante spagnolo sblocca il risultato al quarantacinquesimo con un gol fantastico: si gira con il sinistro e fa 1-0. Ilnella ripresa entra in campo con un altro piglio: sugli sviluppi di calcio di punizione Ngonge trova l’incornata vincente e fa 1-1. Qualche minuto più tardi Lazovic colpisce un palo clamoroso. Alla fine un punto per parte. LE PAGELLE ...

Ma il calcio è fatto per smentire gli xG, e i portieri nati per esaltarsi quando isono praticamente fatti. Guglielmo Vicario conferma la regola. Dicevamo: Abraham di testa, a pochi centimetri ...E per tutta la stagione, su MLS Season Pass saranno disponibili programmi settimanali, idecisivi, le parate migliori e altridella settimana, selezionati per rivivere i momenti ...

