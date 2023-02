Hellas Verona | Lazovic | «Salvezza più vicina? Sì | ma mancano tante partite»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Darko, giocatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Lazio. Le dichiarazioni Darko, giocatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Siamo consapevoli che abbiamo giocato contro una grande squadra come la Lazio. Nel primo tempo ci ha messo un po’ in difficoltà ma nel secondo tempo siamo usciti e potevamo ancora fare il secondo gol. Dobbiamo essere umili e continuare così, la strada è lunga,più? Sì ma. Dobbiamo pensare gara per gara, la strada è ancora lunga ma ci stiamo avndo alle ...

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l'Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN. PAROLE - "Il sentimento è più positivo, c'è rammarico per il risultato e per il fatto che spesso non facciamo i ...Milan in crisi nera, Lautaro regala il derby di Milano all'Inter In avvio di ripresa arriva subito la reazione del, che la pareggia immediatamente con il colpo di testa di Ngonge sulla ...

Ngonge frena la Lazio: 1-1 a Verona | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Verona-Lazio, i convocati di mister Zaffaroni Calcio Hellas

Le pagelle dell'Hellas Verona - Ngonge on fire, Lazovic assist e palo, Hien chiude la strada TUTTO mercato WEB

Verona-Lazio 1-1, gol e highlights: Ngonge risponde a Pedro Sky Sport

Hellas, cuore e intensità: con la Lazio finisce 1-1 al Bentegodi, punto prezioso TG Gialloblu

Parola a Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del pareggio maturato contro l'Hellas Verona di Marco Zaffaroni. Tra le tante tematiche affrontate, l'ex ...Grande prestazione dei gialloblù che portano a casa un ottimo punto. Sugli scudi Duda, Lazovic e Ngonge Il Verona sfodera una prestazione maiuscola contro la Lazio e porta a casa un punto che potrebbe ...