Hellas Verona-Lazio | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 21° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, e dal quarto uomo Giua. VAR e AVAR saranno rispettivamente Banti e Longo. Calcio d’inizio ore 18:30 allo Stadio “Marc Antonio Bentegodi” di. La prima gara di questo lunedì di Serie A vedrà affrontarsialla ricerca di punti importanti per i propri obiettivi stagionali. I veneti dopo un girone d’andata al limite del disastroso, sembra si stiano piano piano riprendendo. In terzultima posizione a cinque punti di distanza dallo Spezia, gli uomini di Marco Zaffaroni sono in piena lotta ...