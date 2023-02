Harry Styles vince il Grammy Award 2023 per l' album dell' anno

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L'attore e cantautore britannicoha trionfato ai, tenutisi ieri sera a Los Angeles,ndo il premio per l''s House. Si è tenuta ieri sera l'edizionedeis, l'evento musicale più importante. Una serata storica che ha visto Beyoncé entrare nell'albo dei record con il maggior numero divinti da un'artista, ma la sorpresa è arrivata da. Il cantautore britannico ha infatti vinto ilper migliorcon il ...

Adl'ambita vittoria Album of the Year. ...Sorprese a tutto campo ai Grammy. Con ''s House',ha vinto il Grammy per l'album dell'anno. Il premio è il più prestigioso tra quelli assegnati dalla Recording Academy che vengono considerati l'Oscar della musica. La cantante jazz Samara ...

I premi più importanti dei Grammy 2023 sono stati assegnati ad Harry Styles, Lizzo e Bonnie Raitt. Alla cerimonia che si è tenuta alla Crypto.com Arena di Los Angeles Beyoncé, vincendo quattro statuet ...