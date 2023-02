‘Harlem’ | parla il cast | «Donne che si vogliono bene davvero»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La seconda stagione di Harlem è finalmente disponibile su Prime Video dal 3 febbraio. La serie ideata da Tracy Oliver continua con le avventure di Camille (Meagan Good), Tye (Jerrie Johnson), Quinn (Grace Byers) e Angie (Shoniqua Shandai): proprio dalci siamo fatti raccontare un po’ di novità su questi nuovi episodi. «Nella prima stagione, abbiamo un po’ svelato i personaggi. – dice Jerrie Johnson – Ora però conoscete queste, quindi la seconda stagione è leggermente diversa perché affrontiamo vari temi. È un po’ come se la prima stagione avesse posto le basi di ciò che vedrete ora». «Esatto – aggiunge Meagan Good – nella seconda stagione le cose succedono e scoprirete come questi personaggi si muovono nel mondo. È fantastica, un po’ piccante». L’idea è che, se nella prima stagione i protagonisti di Harlem avessero bisogno di ...

