“Hanno detto che è lui” GF Vip 7 | va male a Davide Donadei La scoperta prima della diretta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) GF Vip 7, la puntata di questa sera, lunedì 6 febbraio, si annuncia bollente: tanti ritorni nella casa e tanta carne al fuoco. Tra i volti che varcheranno la porta rossa, per ora come ospiti speciali ma non èche qualcuno non diventi concorrente ufficiale, Ivana Mrazova ex si Luca Onestini Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, e Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro. Non ci sarà invece Gianluca Benincasa, stoppato dopo il disco rosso imposto dal padre di Antonella Fiordelisi. A spiegare cosa successo ci aveva pensato proprio Benincasa: "Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella Casa. Perché è arrivato un esposto in cui mi si accusa di stalking nei confronti di Antonella". Sulla sua testa pende un esposto presentato in Procura dallo stesso Stefano Fiordelisi per stalking.