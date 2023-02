Gualtieri | Cooperazione pubblico-privato per l’innovazione

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023) – “In alcuni investimenti del Pnrr abbiamo inserito la coprogrammazione e la coprogettazione per favorire la collaborazione, che vede per noi lacome un attore fondamentale. Lo sforzo che stiamo facendo a Roma è quello di capovolgere, tornando alle origini, l’impostazione a livello nazionale ed europeo della partnershipe il rapporto con le forze sociali e del terzo settore”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, partecipando stamattina alla tavola rotonda ‘Sfide e prospettive del rapporto tra’ nell’ambito dell’Assemblea generale dei delegati di Legacoop Lazio. Per, infatti, “l’obiettivo è non tanto, come successo in passato, quello di sostenere ...