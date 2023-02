Grande Fratello Vip | stasera la sorpresa di Ivana Mrazova a Luca Onestini Chi è lei

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 6 febbraio 2023)arriverà il tanto atteso momento in cui, per fare una, tornerà al “Vip”. Volete conoscerla meglio? Chi è: età, lavoro, altezza, peso, storia d’amore con, Instagramha 30 anni ed è originaria della Repubblica Ceca. E’ una nota (e bellissima) modella di 1.75 di altezza e 55 kg di peso. Il pubblico italiano l’aveva già vista come valletta al Festival di Sanremo 2012.è anche influencer e vanta 979.000 follower su Instagram. Qui parla di lavoro, ma anche molto della sua famiglia (incluso Teddy, l’amatissimo chiuhuahua, scomparso ...