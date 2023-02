Grande Fratello Vip | i tre nuovi vipponi che entreranno stasera e il destino di Milena Miconi

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Come già sappiamo questa è la settimana santa sanremese, mailVip tornerà con una nuova puntata che si preannuncia essere ricca di colpi di scena. Per fronteggiare il Festival di Sanremo gli autori del gieffevip avevano ben pensato di dare una scossa alla Casa facendo entrare quattro nuove persone legate ai: l’ex di Antonella Fiordelisi, l’ex di Daniele Dal Moro, l’ex di Luca Onestini e l’ex di Nikita Pelizon. Purtroppo l’ingresso di Gianluca Benincasa, ex della Fiordelisi, è saltato in seguito ad un esposto che il padre di lei ha presentato alla Procura. “Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella Casa” – le parole di Gianluca Benincasa a FanPage – “Questo perché è arrivato un esposto in cui mi si accusa di stalking nei ...