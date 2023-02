Grande Fratello Vip | Dana Saber senza freni | Edoardo non si merita di stare con Antonella | ecco chi vincerà

Nuova lite tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e anche in questa occasione si alzano le mani. In passato la concorrente delVip aveva detto di essere stata picchiata da Donnamaria, per poi tornare a toni più miti, ma questa volta che i due siano arrivati alle mani è stato ripreso dalle telecamere e ...Molti utenti del web hanno infatti notato che l'ex concorrente delVip non porta più l'anello di fidanzamento al dito. Accanto a questo gossip si associa quello secondo cui Ignazio ...

Un aereo vola sulla casa del GF Vip con un messaggio in codice: lo manda un calciatore Fanpage.it

Grande fratello Vip, chi è Andrea Maestrelli: calciatore e modello Corriere della Sera

Grande Fratello Vip: tutte le news dell'ultima ora Sisal.it

Nuova lite tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e anche in questa occasione si alzano le mani. In passato la concorrente del Grande Fratello Vip aveva detto di essere stata picchiata da ...Edoardo Tavassi si lamenta con i concorrenti dell'atteggiamento dell'opinionista, che salverebbe dalle nomination sempre la stessa ...