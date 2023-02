Grande Fratello Vip 2022-2023 | eliminati oggi | chi è stato eliminato?

Leggi su tpi

(Di lunedì 6 febbraio 2023)VIP– Chi èal termine della puntata delVipin onda, lunedì 6 febbraio, su Canale 5? In nomination c’erano Antonella, Nikita, Davide e Alberto. A dover lasciare la Casa di Cinecittà è… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Come si vota Abbiamo visto chi è(o– lunedì 6 febbraio– dalVip, ma come si vota per i concorrenti? Ogni settimana il pubblico sarà chiamato a decidere chi ...