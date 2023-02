Grammy | niente premi per i Maneskin | trionfa Beyoncé

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) E’ stata la notte di, non quella dei. Ai, gli Oscar della musica, sorride la popstar statunitense, che conquista quattroe raggiunge la cifra record di 32, superando il precedente primato di 31 che apparteneva al direttore d’orchestra Georg Solti, morto nel 1997. Resta a mani vuote invece la band romana, che era in lizza per il riconoscimento di ‘best new artist’ ma non è andata oltre la nomination. Ilo è andato infatti alla 23enne Samara Joy, cantante jazz che hato anche per il miglior album vocale jazz. La regina della cerimonia che si è svolta alla Crypto.com Arena di Los Angeles è stata in ogni caso, che si è imposta per la migliore canzone R&B, ‘Cuff It’, per la miglior registrazione di musica dance-elettrica ...