Grammy | Beyoncé fa la storia È delusione per i Maneskin

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Queen B si conferma padrona della musica Nella notte hanno avuto luogo a Los Angeles, alla Crypto.com Arena, icon il dominio assoluto di. La cantante è infatti diventata l’artista a vincerne di più in assoluto, ovvero 32.non delude le aspettative e tra i riconoscimenti più importante anche quello per il miglior album di musica dance/elettronica. Queen B entra così, definitivamente, nelladella musica superando il direttore d’orchestra ungherese Georg Solti che ne aveva vinto 3. Rimangono, invece, a bocca asciutta i, in lizza per il Best New Artist, il cui premio è andato alla fine alla cantante jazz Samara Joy, originaria del Bronx. Poco male per la band, diventata la prima a ricevere per tre volte le nomination ai Grammi. Ora il gruppo uscito da X Factor si ...