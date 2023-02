Grammy Awards | Beyoncé fa la storia Maneskin a bocca asciutta | chi è Samara Joy | l’artista che gli ha “scippato” il premio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Notte deitra sorprese e conferme. Alla Crypto.com Arena,fa la. Dopo 88 nomination e sebbene anche quest’anno, per la quarta volta, sia sfumata la vittoria nella categoria “album dell’anno”, la cantante americana ha ottenuto il suo 32esimo, diventando la più premiata di sempre. Il record precedente apparteneva al direttore d’orchestra ungherese, poi naturalizzato inglese, Georg Solti, deceduto nel ’97 e fermo a 31 trionfi. Tutto secondo le previsioni, anche se l’ennesima esclusione deltexana dai riconoscimenti più prestigiosi ha provocato non poche polemiche. Del resto,“èdel nostro tempo”, ha dichiarato la rapper statunitense Lizzo, rendendole omaggio dal palco. Se la serata della cantante di “Renaissance” ha ...

L'artista britannico ha portato a casa la statuetta per il Miglior album dell'anno alla sessantacinquesima edizione dei Grammy Awards. Domenica 5 febbraio si è tenuta a Los Angeles la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2023 che ha visto eleggere una regina assoluta: Beyoncé! Con 4 premi vinti in questa edizione, Queen B è arrivata quota 32 Grammy diventando così l'artista più premiata di sempre nella storia dei Grammy.

