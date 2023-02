Grammy Awards | Beyoncé entra nella storia | delusione per i Maneskin – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Alla Crypto.com Arena di Los Angeles, diventando l’artista con il maggior numero divinti in carriera: 32. Alla cerimonia che si è svolta la scorsa notte in California, la cantautrice originaria del Texas, nonché compagna del rapper Jay-Z, si è portata a casa tre, tra i riconoscimenti più prestigiosi in ambito musicale. Con la statuetta per il miglior album di musica dance/elettronica, Queen B – questo il suo soprannome – ha superato il record del direttore d’orchestra ungherese Georg Solti. Che era arrivato a vincere 31invece per i, in corsacategoria Best New Artist, vinta dalla giovane cantante jazz Samara Joy, ...