Grammy Awards 2023 | i look più iconici del red carpet

L'acclamata attrice e star del DC Universe Viola Davis ha vinto un, ottenendo ufficialmente lo status di ...3 a 3, Harry Styles e Beyoncé si contendono il titolo di vincitore assoluto dei2023, un'edizione in cui i momenti memorabili sono stati vari: dalla prima statuetta vinta da una donna trans a nuovi record che passeranno alla storia. Certo è che i grandi protagonisti ...

Grammy Awards, i vincitori: Beyoncé nella storia, delusione Maneskin Corriere della Sera

Grammy 2023 , Beyoncé è nella Storia. Kim Petras prima donna transgender a vincere. FOTO Sky Tg24

È Jennifer Lopez la stella più luminosa ai Grammy Awards 2023 Vogue Italia

Grammy, Beyoncé batte tutti i record, ma il miglior album è di Harry Styles la Repubblica

Grammy 2023, i vestiti e i look più belli sul red carpet. FOTO Sky Tg24

La cerimonia dei Grammy Awards 2023 ci ha regalato non poche sorprese. Da Queen Beyonce che batte il record di maggior numero di Grammy vinti, alla vittoria di Harry Styles per l'Album of the year, ...Nelle scorse ore sono andati in scena i Grammy Awards 2023, considerati da molti come il più grande e prestigioso premio musicale del mondo. In particolare, ...