Grammy Awards 2023 | ha vinto lo stile identitario dei cantanti pop

Leggi su amica

(Di lunedì 6 febbraio 2023) 3 a 3, Harry Styles e Beyoncé si contendono il titolo di vincitore assoluto dei, un’edizione in cui i momenti memorabili sono stati vari: dalla prima statuetta vinta da una donna trans a nuovi record che passeranno alla storia. Certo è che i grandi protagonisti della serata possono definirsi anche vincitori di, con abiti e look che affermano il proprio carattere creativo Perché la tendenza più ricorrente sul Red Carpet è abbracciare la propria unicità e farne un tratto distintivo, valorizzandola con outfit personali e rappresentativi. Beyoncé passa alla storia, in Gucci e Schiaparelli Beyoncé colpisce ancora e consacra la sua carriera da icona pop. Con tre vittorie ai, per miglior album dance/elettronico, miglior performance ...