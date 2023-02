Grammy Awards 2023 | Beyoncé nella leggenda Delusione per i Maneskin - Magazine - quotidiano net

Petras è la prima transgender sul podio deio, i Maneskin battuti da Samara Joy nella categoria emergenti. 'Just Like That' di Bonnie Raitt è la canzone ...La Crypto.com Arena di Los Angeles, in California, ha ospitato la 65° edizione dei. La cerimonia di premiazione è avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2023 e il red carpet ha visto sfilare tutti gli artisti in gara in outfit incredibilmente originali . La ...

Grammy, Beyoncé batte tutti i record, ma il miglior album è di Harry Styles la Repubblica

Grammy Awards, i vincitori: Beyoncé nella storia, delusione Maneskin Corriere della Sera

Grammy Awards 2023: tutti i vincitori Tv Sorrisi e Canzoni

Grammy: delusione Måneskin, best new artist è Samara Joy - Musica Agenzia ANSA

Grammy 2023, i vestiti e i look più belli sul red carpet. FOTO Sky Tg24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nelle scorse ore sono andati in scena i Grammy Awards 2023, considerati da molti come il più grande e prestigioso premio musicale del mondo. In particolare, ...