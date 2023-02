Grammy Awards 2023 | Beyoncé entra nella storia | Maneskin a mani vuote Tutti i vincitori

Leggi su isaechia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ieri sera a Los Angeles si è svolta la tradizionale cerimonia dei. La serata ha incoronatoe Harry Styles, che hanno portato a casa il maggior numero di statuette. La cantante ha conquistato ben cinque premi, l’ex One direction invece si è “accontentato” di tre. Per l’Italia, gli occhi eranopuntati sui, che gareggiavanocategoria “Miglior artista dell’anno”, premio andato alla cantante jazz Samara Joy. Kim Petras è invece la prima donna trasgender a vincere un premio. Ecco la lista con: Record of the Year “About Damn Time,” Lizzo Album of the Year “Harry’s House,” Harry Styles Song of the Year “Just Like That,” Bonnie Raitt, songwriter (Bonnie Raitt) Best New Artist Samara Joy Best Pop Solo ...