Grammy Awards 2023 | Beyoncé entra nella leggenda Delusione per i Maneskin - Magazine - quotidiano net

Dalla Crypto Arena di Los Angeles, ieri sera è andata in onda la 65ª edizione dei. Riunite sotto lo stesso tetto tutte le star della musica che hanno dominato le classifiche USA nell'ultimo anno: da Sam Smith e Kim Petras a Beyoncé , Harry Styles , Lizzo , Taylor ...Petras è la prima transgender sul podio deio, i Maneskin battuti da Samara Joy nella categoria emergenti. "Just Like That" di Bonnie Raitt è la canzone ...

Tre riconoscimenti ancora prima della serata di gala e altri due al suo inizio la consacrano come la più grande in assoluto ...Queen B è la star più premiata degli Oscar della musica, con 32 vittorie ha battuto il record ventennale di di Georg Solti. Miglior album dell’anno per Harry Styles, Adele premiata con il brano “Easy ...