Grammy 2023 | i vincitori | Beyoncé nella storia | miglior album a Harry Styles | Måneskin a secco

... vincitore die dell'Academy Award. "Creiamo suoni che emozionano e che celebrano la ... tvi/com 06 - Feb - 23 12:17 6 febbraioIl premio principale della serata dei, quello di album dell anno, se l è aggiudicato Harry Styles per il suo Harry s House , premiato anche come miglior album pop vocal. Ma è Beyoncé ad aver fatto la storia nella medesima ...

Grammy 2023, Beyoncé fa la storia: Maneskin a mani vuote Adnkronos

Grammy 2023 , Beyoncé è nella Storia. Kim Petras prima donna transgender a vincere. FOTO Sky Tg24

Grammy 2023, il meglio, il peggio e due WTF Rolling Stone Italia

Grammy 2023, i vestiti e i look più belli sul red carpet. FOTO Sky Tg24

Grammy 2023: quando la diretta e i candidati, ci sono anche i Maneskin La Gazzetta dello Sport

La cantante jazz Samara Joy ha vinto il Grammy per il miglior nuovo artista dell'anno lasciando a bocca asciutta i Maneskin. La band romana era tra i dieci candidati al premio, uno dei… Leggi ...Esattamente come era accaduto nel 2021, Taylor Swift, durante gli ultimi Grammy, non ha perso occasione per congratularsi e festeggiare i successi del suo ex Harry Styles ...