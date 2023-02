Google sfodera la risposta a ChatGpt | tutto pronto per il lancio di Bard Ecco cosa potrà fare

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 febbraio 2023), l’app regina dell’intelligenza artificiale negli ultimi mesi su cui ha investito massicciamente Microsoft, dovrài conti con un nuovo avversario:ha annunciato il suo servizio di AI. Si chiama ‘‘ e, secondo quanto riporta Bloomberg, in una prima fase iniziale sarà disponibile solo per alcuni collaudatori di fiducia che avranno il compito di testarla. I tester selezionati fanno parte di un gruppo di persone geograficamente diversificato, e saranno esterni all’azienda. Nelle prossime settimane, però, la speranza è quella di farla arrivare anche al grande pubblico. Il servizio mira a generare risposte dettagliate quando vengono forniti semplici suggerimenti, ad esempio le ricette a cuiriferimento per preparare il pranzo, o il modo più efficace per organizzare la festa ad un ...