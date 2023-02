Golf | Justin Rose in testa a Pebble Beach | ma l’oscurità rinvia la fine al lunedì

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Considerate le noie date dal maltempo, l’epilogo è quello che si prevedeva: l’AT&TPro-Am si concluderà nella giornata di. Finale inconsueto per un evento che, ad ogni modo, sta permettendo adi ritrovare sapori che non sentiva dal 2019. Risale ad allora l’ultima vittoria dell’inglese (Farmers Insurance Open): ora il quarantaduenne già oro olimpico nel 2016 si ritrova davanti con lo score di -15 dopo metà dell’ultimo giro. Al momento il suo score è di -3 dopo le citate 9 buche. Alle sue spalle, distanziati di due colpi, ci sono i primi di una lunga sequenza di americani, Denny McCarthy, Brendon Todd e Peter Malnati. Il nativo del Maryland, alla 15, è finora stato in grado di sfoderare un importante -7, ma non è da meno il trentasettenne della Pennsylvania con il suo ...

L'evento vede alcuni big del, da Matt Fitzpatrick a Viktor Hovland, daRose a Jordan Spieth, giocare al fianco di personaggi dello sport, del cinema e dello spettacolo. Pau Gasol. Afp pau ...Dal 2 al 5 febbraio l' AT&T Pebble Beach Pro - Am , in California, ospiterà tanti campioni e celebrità . Oltre ai big del, da Matt Fitzpatrick a Viktor Hovland, daRose a Jordan Spieth, scenderanno in campo anche personaggi dello sport, del cinema e dello spettacolo. Tra questi Gareth Bale , che dopo aver ...

